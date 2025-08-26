Er gilt als Strahlemann. Gut aussehend, charmant, charismatisch. Der aus Indien stammende Zahnmediziner Murali Srinivasan beeindruckt nicht nur mit seinem Auftreten, sondern auch mit seinem Lebenslauf.
Für seine Forschung zu Zahnprothesen für ältere Menschen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Nun steht der Klinikdirektor des Zentrums für Zahnmedizin der Universität Zürich kurz vor dem Höhepunkt seiner Karriere: der Beförderung vom befristet angestellten Assistenzprofessor zum ordentlichen Professor mit unbefristetem Arbeitsvertrag.
