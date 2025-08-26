Für seine Forschung zu Zahnprothesen für ältere Menschen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Nun steht der Klinikdirektor des Zentrums für Zahnmedizin der Universität Zürich kurz vor dem Höhepunkt seiner Karriere: der Beförderung vom befristet angestellten Assistenzprofessor zum ordentlichen Professor mit unbefristetem Arbeitsvertrag.