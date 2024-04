Eine teure oder eine sehr teure Lösung

Wenn die Fassbinds jetzt einen solchen Antrag stellen, wird es für sie allerdings teurer, als den Raum wiederherzustellen. Wer seinen privaten Schutzraum aufheben will, muss eine Ersatzabgabe entrichten, wenn es in der Wohngemeinde nicht mindestens 1,2-mal so viele Schutzraumplätze gibt wie Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist am Wohnort der Fassbinds nicht der Fall – deshalb müssten sie für ihre sechs Schutzraumplätze sechsmal 1540 Franken zahlen, also 9240 Franken. Stefan Fassbind fasst darum lieber den Einbau einer Lüftung aus zweiter Hand ins Auge.