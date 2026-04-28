In einer E-Mail, die dem Beobachter vorliegt, warnten sie die Parlamentarier vor einer «zu strengen Schweizer Insellösung». Die von FDP-Ständerätin Petra Gössi vorgeschlagene KI-Regulierung schiesse «über das Ziel» hinaus, der aktuelle Wettbewerbsvorteil der Schweiz sei damit gefährdet. Sie boten den Politikern ihre «wissenschaftliche Expertise» an, um «die Lösungsfindung zu unterstützen».