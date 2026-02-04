Die Identität der Meta-Vertreter bleibt unklar, da die Namen geschwärzt wurden. In einer E-Mail von Meta an die Volkswirtschaftsdirektion heisst es nur, eine Person von Meta Public Affairs sei an zwei Tagen in der Schweiz und wolle sich mit Walker Späh zu einer «Auslegeordnung» treffen. Es stünden «diverse wichtige politische Geschäfte» an.