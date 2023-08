Was ändert sich durch das revidierte DNA-Profil-Gesetz?

In einem ersten Schritt wird eine DNA-Spur noch immer mit gespeicherten Profilen in der Datenbank verglichen. Im Idealfall lässt sich dadurch ein Täter ermitteln. Gibt es aber keine oder nur wenig aussagekräftige Hinweise, kann die DNA-Phänotypisierung zum Zug kommen. Das Gesetz legt in einem Deliktskatalog fest, bei welchen Straftatbeständen das Instrument zum Einsatz kommt. Dazu gehören etwa Mord oder Vergewaltigung – sowohl bei neuen Ermittlungen als auch bei «Cold Cases», also weit zurückliegenden ungeklärten Straftaten.