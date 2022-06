22 Mitglieder verfeindeter Rockergangs müssen sich derzeit vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verantworten – ihre Anhänger liefern sich derweil auf den Strassen vor dem Gericht erbitterte Kämpfe mit der Polizei. Schade, denn das Interessante, das Wesentliche findet im Gerichtssaal statt: Stellt der Richter die richtigen Fragen? Wie erklärt der Beschuldigte sein Verhalten? Wie argumentieren die Staatsanwältin, die Verteidigerin?



Wer wissen will, wie so eine Gerichtsverhandlung abläuft, hat in der Schweiz grundsätzlich einfaches Spiel. Zumindest bei weniger spektakulären Prozessen, denn der Rockerprozess stösst auf ein so grosses Interesse, dass die für die Öffentlichkeit reservierten Plätze im Gerichtssaal rasch belegt sind. Aber tagtäglich finden landauf, landab Dutzende von Gerichtsverhandlungen statt: Es werden Einbrecher verurteilt, Schwarzarbeiterinnen freigesprochen, Wirtschaftskriminelle befragt oder Tötungsdelikte verhandelt.