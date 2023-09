Die eidgenössischen Wahlen finden zwar erst am 22. Oktober statt, aber für Kandidierende, Parteien und Verbände ist der 7. September ein wichtiger Tag: Bis dann müssen sie ihre Budgets für den Wahlkampf der Eidgenössischen Finanzkontrolle melden. Diese wird die Informationen dann veröffentlichen. Mit der Publikation der Zahlen macht die Schweiz einen längst fälligen Schritt hin zu mehr Transparenz in der Politikfinanzierung. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.



Wo finde ich Informationen, wer wie viel Geld für den Wahlkampf 2023 spendet respektive aufwendet?

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat dazu eine Website aufgeschaltet. Wichtig zu wissen: Im Moment handelt es sich lediglich um Budgets, also um Voraussagen, und nicht um abschliessende Zahlen. Bisher sind erst relativ wenige Informationen abrufbar, nämlich diejenigen, die der EFK schon in den vergangenen Wochen und Monaten gemeldet wurden. Die Finanzkontrolle hat nun bis zum 22. September Zeit, alle Meldungen zu veröffentlichen.