Als die Frau ablehnt, eskaliert die Situation. Was als harmlose Reise beginnt, wird für sie zum brutalen Albtraum. Der Mann beschimpft sie nicht nur als «Bitch» und «dumme Kuh», sondern wird auch gewalttätig: Er reisst an ihren Haaren, tritt, beisst und würgt sie, bis ihr schwarz wird vor Augen. Erst als die Frau ihm in Notwehr den Finger ins Auge drückt, lässt er ab. Sie kann ihn im Bad einsperren und sich retten.