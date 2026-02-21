Als Josef S. in jener Freitagnacht im September 2024 erwachte, lag seine Lebenspartnerin leblos in seinen Armen. Es war kurz nach drei Uhr. Niemand sonst war in der Wohnung. Er rief den Notruf an.
Die Sanitäter versuchten noch eine Reanimation, konnten aber nur den Tod der Frau feststellen. Kurz darauf nahm die Polizei Josef S. fest und befragte ihn noch am selben Tag. Er könne sich an nichts erinnern, sagte er. Als er mit Irma W. in den Armen aufwachte, habe sie bereits keinen Puls mehr gehabt und nicht geatmet.
