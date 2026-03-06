Die Sanitäter versuchten noch eine Reanimation, konnten aber nur den Tod der Frau feststellen. Kurz darauf nahm die Polizei Josef S. fest und befragte ihn noch am selben Tag. Er könne sich an nichts erinnern, sagte er. Als er mit Irma W. in den Armen aufwachte, habe sie bereits keinen Puls mehr gehabt und nicht geatmet.