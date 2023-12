Diese Praxis hat grosse Makel. Es wird teils nicht sauber abgeklärt, was wirklich passiert ist. Strafbefehle als Versuchsballone auf gut Glück zugestellt – in der Hoffnung, dass niemand sich wehrt und die Sache damit erledigt ist. Sie werden nicht immer in eine Sprache übersetzt, die die Beschuldigten verstehen. Wenn Zustelladressen fehlen, werden die Strafbefehle fiktiv zugestellt. Das heisst: Die Behörde verschickt sie nicht mal – trotzdem werden sie rechtskräftig. Und die Einsprachefrist von zehn Tagen ist zu kurz, als dass die Beschuldigten ihre Chancen und Risiken gut abwägen könnten.