Opfer können immer ins Spital oder zur Polizei.

Ja, aber in solchen Notsituationen sind die Betroffenen oft überfordert. Wer fragt da schon im Spital nach Spurensicherung? Oder geht direkt zur Polizei und macht eine Anzeige? Die Forensic Nurses sind Spezialistinnen und umsorgen die Betroffenen umfassend. Es geht da nicht nur um die Spurensicherung. Sie informieren auch über die weiteren möglichen Schritte, zum Beispiel den Einbezug der Opferberatung. Die Forensic Nurses haben eine wichtige Brückenfunktion inne.