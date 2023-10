Die Basler Sicherheitsdirektorin ist nicht die Einzige, die sich nicht an die Vorgaben des höchsten Schweizer Gerichts hält. Auch der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) verhängt für das Wochenende vom 21./22. Oktober 2023 ein generelles Demonstrationsverbot in der Bundesstadt. Begründung: Es sei an diesem Wochenende bereits viel los – ein Fussballspiel, das Lichtspiel auf dem Bundesplatz und der Wahlsonntag. Auch das ist weit weg von einer differenzierten Begründung im Einzelfall, wie sie das Bundesgericht verlangt.