Auch in der Schweiz finden Kundgebungen statt – genau beobachtet von Schweizer Sicherheitsexperten. Sie beurteilen laufend, ob die Sicherheit für Veranstaltende, Demonstrationsteilnehmende, Passantinnen, Polizeiangehörige und Rettungskräfte gewährleistet ist. Die Stadt Zürich schätzte die Lage Mitte Oktober als zu heikel ein und verweigerte deshalb die Bewilligung für Kundgebungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt zwischen 18. und 22. Oktober.



Nach dieser Frist will das Sicherheitsdepartement über Gesuche neu entscheiden. Dies unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitslage, in die auch Beurteilungen des Nachrichtendienstes des Bundes einfliessen.