Im politischen Diskurs seien Übertreibungen und scharfe Formulierungen gesellschaftlich akzeptiert und würden in ihrer allfälligen Theatralik auch nicht für voll genommen. Der strafrechtliche Schutz greife im politischen Diskurs erst, wenn jemand nicht nur als Politiker, sondern in seiner Ehre als Mensch herabgesetzt werde, begründete Gerichtspräsident Lukas Trost gemäss mehreren Medien sein Urteil und verwies auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Glarner will es ans Aargauer Obergericht weiterziehen.