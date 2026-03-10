Auf dem Briefkopf oben rechts prangte ein Logo: Paycard. Darunter stand, ich hätte Anfang Dezember im Onlineshop von Interdiscount Waren im Wert von 2317 Franken bestellt. Nun müsse ich hierfür die Rechnung begleichen. In Raten, wenn ich wolle. Oder gleich den gesamten Betrag.
Ich starrte eine ganze Weile auf das Papier. Paycard? Noch nie gehört. Eine schnelle Google-Recherche belehrte mich, dass es sich dabei um ein Zahlungsmittel handelt, mit dem Kundinnen und Kunden bei Onlineshops der Coop-Gruppe auf Rechnung einkaufen können. Ich fand eine Support-Hotline und rief an: «Ja, das klingt ganz danach, als hätte da jemand unter Ihrem Namen eine Bestellung getätigt», erklärte mir die Kundenberaterin am Telefon. Solche Betrügereien kämen leider öfters vor.