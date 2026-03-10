Ich starrte eine ganze Weile auf das Papier. Paycard? Noch nie gehört. Eine schnelle Google-Recherche belehrte mich, dass es sich dabei um ein Zahlungsmittel handelt, mit dem Kundinnen und Kunden bei Onlineshops der Coop-Gruppe auf Rechnung einkaufen können. Ich fand eine Support-Hotline und rief an: «Ja, das klingt ganz danach, als hätte da jemand unter Ihrem Namen eine Bestellung getätigt», erklärte mir die Kundenberaterin am Telefon. Solche Betrügereien kämen leider öfters vor.