Das Institut liegt mitten im idyllischen Irchelpark in Zürich – lauschig ist hier aber nichts. Malaika Vetter fährt sich mit der Hand durch die dunklen Locken und verscheucht einen Brummer. «Wir haben hier viele Fliegen – die kommen mit den Leichensäcken», erklärt sie. Vetters Arbeitsort ist ein Büro im Untergeschoss des Rechtsmedizinischen Instituts.