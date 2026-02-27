Der Beobachter kontrolliert – und verleiht den Negativpreis «Fehlbefehl des Jahres»

92 Prozent aller Verbrechen und Vergehen werden mit Strafbefehlen abgeurteilt. Ohne ein Gericht überzeugen zu müssen, können Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Freiheitsstrafen von bis zu sechs Monaten aussprechen. Trotz dieser grossen Macht wird ihre Arbeit kaum kontrolliert.

Der Beobachter möchte das ändern. Zusammen mit einer Fachjury verleiht er jährlich den Negativpreis «Fehlbefehl des Jahres».

Haben Sie einen Fall? Schicken Sie uns diesen an: fehlbefehl@beobachter.ch

