Darf man mit dem Kind in die Schweiz einreisen?

Das kommt darauf an, in welchem Land es geboren ist. In den USA geborene Kinder etwa erhalten automatisch einen amerikanischen Pass Doppelbürger Zwei Pässe – viele Pflichten und die Eltern eine Geburtsurkunde, die sie als rechtliche Eltern ausweist. In Fällen, in denen die Elternschaft nicht geklärt ist, können die Schweizer Behörden eine Einreise verweigern. Es ist deshalb ratsam, sich frühzeitig anwaltlich beraten zu lassen, damit man bei der Einreise alle nötigen Dokumente hat.