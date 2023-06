Strafanzeige ist nichtig

Das Verhalten des Parkplatzbetreibers von Park & Ride Lyssach ist noch in einer weiteren Hinsicht rechtswidrig. So verwendet er einen echten Strafbefehl und versucht damit, den Eindruck zu erwecken, dass Parksünder bestraft werden könnten. Letzteres ist aber oft gar nicht mehr möglich, da die Frist von drei Monaten für den Strafantrag in vielen Fällen abgelaufen ist. Hinzu kommt, dass im beschriebenen Fall das betreffende Areal mit einem richterlichen Parkverbot signalisiert sein müsste.