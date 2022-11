Mein Mann ist schwer krank und wird bald sterben. Wir haben keine Kinder. Kann es sein, dass noch vor seinem Tod das Gesetz geändert wird und ich keine Witwenrente erhalte?

Nein. Es stimmt zwar, dass die Schweiz durch das Strassburger Urteil den Auftrag erhalten hat, ihr Gesetz anzupassen. Und Renten an kinderlose Witwen stammen noch aus einer Zeit mit einem inzwischen überholten Rollenbild. Darum kann es gut sein, dass das Gesetz auch in diesem Punkt geändert wird. Aber Gesetzesrevisionen dauern lange. Der Bundesrat hat dem Parlament schon zweimal eine Revision unterbreitet, beide hat es verworfen. Wann eine Gesetzesänderung in Kraft treten wird und was sie schlussendlich beinhaltet, lässt sich nicht abschätzen. Aber die Änderung wird Sie nicht mehr treffen, weil sie bereits zugesprochene Renten nicht mehr verändert.