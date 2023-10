Vermummungsverbot?

Seit 2021 verbietet die Bundesverfassung, das Gesicht in der Öffentlichkeit zu verhüllen. Aber was gilt bei Kostümen? Tragen, was man will, kann man auf jeden Fall in den eigenen vier Wänden oder an privaten Partys. Und: Halloween gilt als einheimischer Brauch Traditionen Der Kult um unsere Bräuche , der vom Verbot ausgenommen ist. Man kann am 31. Oktober also frei und öffentlich als Ganzkörperkondom, Regenwurm oder Hotdog herumlaufen.