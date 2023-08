Mehr Gesprächskultur: Keiner will mitbekommen, wie das Date geendet hat oder was der Freund zum Znacht kochen will. Telefonieren Sie also nicht mit dem Lautsprecher und stöpseln Sie Kopfhörer ein, wenn Sie Videos schauen. Auch über die Chefin schnöden Schweigepflicht Vorsicht, Maulkorb oder lauthals über Büroaffären reden lässt man am besten bleiben. Auch sich selbst zuliebe: Man weiss nie, wer sonst noch im Zug sitzt.