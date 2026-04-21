Es war ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit: Eine 61-jährige Frau erleidet in ihrer Wohnung einen schweren Schlaganfall. Per Ambulanz wird sie notfallmässig in ein Spital im Kanton Thurgau eingeliefert. Nach einer knapp einstündigen Erstbehandlung wird sie verlegt, in ein Spezialspital im Nachbarkanton St. Gallen. Am nächsten Tag ist sie tot.