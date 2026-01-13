Hier finden Sie Unterstützung

Mit diesen Unterlagen können Sie eine Ärztin Ihres Vertrauens um eine Zweitmeinung bitten oder an eine Patientenorganisation gelangen – etwa an die Rechtsberatungsstelle für Unfallopfer und Patienten, den Dachverband Schweizerischer Patientenstellen oder die Schweizerische Stiftung SPO Patientenorganisation. Deren Fachleute können abschätzen, ob es sich um einen Behandlungsfehler handelt und ob es sich lohnt, die Sache weiterzuverfolgen.