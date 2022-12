Die Hälfte der 170 untersuchten Demokratien ist zunehmend gefährdet. So lautet das nüchterne Ergebnis einer aktuellen Demokratiestudie von der Agentur International Idea. Schuld daran seien nicht nur Menschenrechtsverstösse – etwa der anhaltende Russlandkrieg oder die Unterdrückung der Menschen in Myanmar. Auch andere Faktoren wie der Klimawandel verschlimmerten die Lage in vielen Ländern.



Nicht so in der Schweiz. Sie sei eine der stabilsten Demokratien weltweit. Herausragend sei etwa die Stellung der Volksrechte und der direkten Demokratie. Die Schweiz biete zudem einen exzellenten Zugang zur Justiz und stelle die Freiheitsrechte ihrer Bevölkerung sicher. Einzig in einem Punkt liegt sie gemäss Index weit unter dem Durchschnitt.