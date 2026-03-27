Jessica Moretti sei aus der brennenden Bar geflohen und habe den Security-Angestellten im Stich gelassen. Die Kaution für Jacques Moretti habe ein Schweizer Uhrenerbe gezahlt. Und: Beide stünden unter Verdacht, Geld gewaschen und Versicherungen betrogen zu haben.
All das soll in Befragungsprotokollen und anderen Untersuchungsakten stehen. Täglich bringen Medien neue Details daraus ans Licht. Das Strafverfahren gegen das Ehepaar kann man quasi im Liveticker mitverfolgen.
Obwohl Untersuchungsverfahren in der Schweiz eigentlich geheim sind. So sagt es die Strafprozessordnung.
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