All das soll in Befragungsprotokollen und anderen Untersuchungsakten stehen. Täglich bringen Medien neue Details daraus ans Licht. Das Strafverfahren gegen das Ehepaar kann man quasi im Liveticker mitverfolgen.



Obwohl Untersuchungsverfahren in der Schweiz eigentlich geheim sind. So sagt es die Strafprozessordnung.