Wenn der öffentliche Druck ihre Arbeit torpediert, dient das weder den Opfern noch den Angehörigen. Und auch nicht der breiten Öffentlichkeit, die verstehen will, wie das passieren konnte. Der «Court of public opinion» verstellt den Blick auf die Fakten und behindert die Arbeit der Gerichte – des entscheidenden «Court of justice». Das öffentliche Urteil ist bereits gefällt, bevor die Justiz ihre Ermittlungen überhaupt abschliessen konnte. Justizkritik in Ehren – sie ist wichtig und nötig –, aber ein ausuferndes, mediales Parallelverfahren dient niemandem.