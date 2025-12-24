Monatelang versuchten eine Schweizerin und ein Ausländer, in Italien zu heiraten. Sie wollten endlich seinen Status legalisieren, damit sie für immer zusammen sein können. Doch die bürokratischen Hürden waren zu hoch, es gelang ihnen nicht, ihre Liebe offiziell bescheinigen zu lassen. Und so kehrte sie zurück in die Schweiz, er lebte weiterhin im Ausland.