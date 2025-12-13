Am meisten stolz bin ich auf die Zeit nach der Trennung, als auch unsere neuen Partner dazukamen. Dass es möglich ist, sich durch so was durchzuarbeiten. Unsere Erfahrung hat mich gelehrt, dass in einer Beziehung so viel mehr möglich ist als dieses Binäre «Ich liebe dich, ich liebe dich nicht mehr». Ich würde mich nie als polyamor bezeichnen, aber was Tim und ich haben, konnte nur wachsen, weil wir bereit waren, die Besitzansprüche und die Eifersucht zu überwinden und offen zu sein.