Man muss kein Grossereignis verantworten, um ins Visier der Justiz zu geraten. Ein Unfall oder ein Missverständnis im Alltag genügen, und man findet sich im Verhörzimmer wieder. Der Fall Crans-Montana wirft ein Schlaglicht darauf, wie wichtig die richtige Strategie ist: Bin ich verpflichtet, auszusagen? Muss ich die Wahrheit sagen? Und wann ist Schweigen tatsächlich Gold? Der Beobachter fasst die wichtigsten Regeln für den Ernstfall zusammen.