Der juristische Marathon rund um das Brandunglück von Crans-Montana startete am letzten Mittwoch mit einem kurzen Auftritt: Nach nur 15 Minuten war die Befragung des ehemaligen Brandschutzverantwortlichen vorbei. Sein Statement: Schweigen. In den kommenden Tagen müssen weitere Beschuldigte zur Einvernahme antraben, darunter auch der Gemeindepräsident.
Man muss kein Grossereignis verantworten, um ins Visier der Justiz zu geraten. Ein Unfall oder ein Missverständnis im Alltag genügen, und man findet sich im Verhörzimmer wieder. Der Fall Crans-Montana wirft ein Schlaglicht darauf, wie wichtig die richtige Strategie ist: Bin ich verpflichtet, auszusagen? Muss ich die Wahrheit sagen? Und wann ist Schweigen tatsächlich Gold? Der Beobachter fasst die wichtigsten Regeln für den Ernstfall zusammen.