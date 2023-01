Jetzt soll die Politik handeln

An die nächste Instanz weiterziehen will die Digitale Gesellschaft das Urteil des Zürcher Obergerichts nicht. Die Rechtslage sei diffus, auch in Bezug auf die Frage, welche Interessen der Verein vorbringen müsste, um Anspruch auf Einsicht in die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts zu haben. Dabei ginge es auch darum, dass die Entscheide grundsätzlich veröffentlicht würden. Das Obergericht habe mit diesem Urteil jedenfalls deutlich gemacht, dass es nicht gewillt sei, die Möglichkeit auszuschöpfen, Transparenz herzustellen. «Nun ist es an der Politik, sich dieses Themas anzunehmen und dafür zu sorgen, dass diese Dunkelkammer der Justiz ausgeleuchtet wird», so Schönenberger.