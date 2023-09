Gut verstecktes Onlineformular

Es gibt zwar ein Onlineformular, in dem man bei überlasteter Hotline ausnahmsweise Termine eintragen darf. Dieses Formular ist aber nicht so leicht zu finden. Arztkonsultationen können dort auch nicht gebucht werden. Das muss über die Hotline erfolgen. Hier kommt es ebenfalls zu Ausfällen. Eine Kundin berichtet, dass sie via Gesundheitshotline ein Telefonat mit einer Ärztin vereinbart hatte, diese sie aber nie angerufen habe.