«Als Kind merkte ich jeweils, dass sich die Energie im Raum veränderte, die Stimme meines Vaters einen gewissen Ton bekam. Dann wusste ich, jetzt muss ich aufpassen.» Eleonora Camizzi ist im Gespräch mit dem Beobachter ruhig und bedacht. Manchmal überlegt die 31-jährige Luzernerin lange, bevor sie antwortet.