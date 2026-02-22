Es passierte komplett unverhofft. Marketingleiter Stefano Keller wurde per sofort freigestellt. Restrukturierung. «Noch am Vormittag hatte mich mein Chef für meine Arbeit gelobt. Nur drei Stunden später war ich meinen Job los. Das geschah vor zehn Jahren und hat mich zerstört», erzählt er dem Beobachter. Keller ist heute 55 und will seinen Namen nicht öffentlich bekannt geben. Zu sensibel ist das Thema.