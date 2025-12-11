Ihr Befund: Besonders wirksam waren Programme, in denen sich die jungen Menschen dreimal wöchentlich sportlich betätigten. Die Dauer der Trainingseinheiten betrug jeweils etwas unter einer Stunde. Die optimale Länge des jeweiligen Programms sei acht Wochen, so die Forscher. Wichtig sei zudem, dass die Sportangebote dem Alter der Betroffenen angepasst seien. Trainierten die Kids mehr als dreimal pro Woche, profitieren sie sogar noch etwas mehr.