Ein Stich in den Arm, eine Infusion – gefolgt von falschen Arztrechnungen und Betreibungen. Was Cristiana Maspoli aus Chiasso mit ihrem Hausarzt und der Krankenkasse Assura erlebte, macht ein Problem im Schweizer Gesundheitssystem deutlich, auf das der Beobachter schon wiederholt hingewiesen hat.