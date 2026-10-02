Ein Stich in den Arm, eine Infusion – gefolgt von falschen Arztrechnungen und Betreibungen. Was Cristiana Maspoli aus Chiasso mit ihrem Hausarzt und der Krankenkasse Assura erlebte, macht ein Problem im Schweizer Gesundheitssystem deutlich, auf das der Beobachter schon wiederholt hingewiesen hat.
Wer Arztforderungen anficht, verliert oft den Hausarzt und erhält unter Umständen Zahlungsbefehle vom Betreibungsamt. Doch Maspoli weiss, wie das geändert werden könnte. Denn niemand soll drei Jahre gegen eine falsche Arztrechnung kämpfen müssen – wie sie.
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