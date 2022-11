In solchen Situationen genügt meist eine plötzliche Druckerhöhung im Venensystem – zum Beispiel durch Husten, Niesen, Pressen –, und schon platzen die Äderchen. Eine Therapie ist meist nicht nötig. Die Blutung kann sich anfänglich bis an den Rand der Regenbogenhaut (Iris) ausdehnen, bildet sich im Lauf von ein bis zwei Wochen aber wieder vollständig zurück. Dabei verfärbt sich die betroffene Stelle, ähnlich wie bei einem Bluterguss, zunächst blau und in der Folge grünlich-gelb.