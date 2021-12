Ähnlich äusserte sich auch Christoph Berger, Leiter der Infektiologie am Kinderspital Zürich und Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), Ende November im «Club» von SRF: «Wir haben eine Impfung, über die wir noch nicht so viel wissen. Wir müssen die Impfung anschauen und anbieten, aber wir müssen im Auge behalten, was sie den Kindern nützt.»



Mit anderen Worten: Nach der Zulassung durch Swissmedic dürfte es noch keine generelle Impfempfehlung für die Altersklasse der 5- bis 11-Jährigen von der Ekif geben, sondern lediglich eine für Kinder mit erhöhtem Risiko oder engen Kontakten zu Risikopersonen. So, wie es die deutsche Stiko, das Pendant zur Ekif, beschlossen hat. Das war auch das Vorgehen nach der Zulassung des Impfstoffs für die 12- bis 17-Jährigen in der Schweiz.