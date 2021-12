Die vielen positiven Effekte der Musik auf die Menschen macht sich auch die Musiktherapie zunutze. In der Rehabilitationsklinik Valens SG ist Musiktherapie seit Jahren ein Bestandteil der Ergo- und Physiotherapie.



Dabei hat Neurologe Jürg Kesselring, der 30 Jahre die Klinik leitete, interessante Beobachtungen gemacht: So konnten Patienten, die nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen konnten, problemlos in der Gruppe ein Lied singen. «Das ist möglich, weil die Melodiebildung im Gehirn an einem anderen Ort organisiert ist als die Semantik, also der Wortinhalt», erklärt Kesselring. Er gibt zu bedenken, dass sich die Neurologie jahrzehntelang auf das konzentriert habe, was nicht mehr funktioniert. Ihn habe immer interessiert, was noch möglich ist. Das ist auch im höheren Alter noch einiges, wie er festhält: «Zeitlebens kann unser Gehirn neue Verbindungen zwischen Nervenzellen bilden. Jene, die man braucht, stabilisieren sich. Deshalb ist der aktive Gebrauch des Gehirns so wichtig.» Dabei reiche es aber nicht, wenn Schlaganfallpatienten ein bestimmtes Musikstück hörten, um zu lernen, die Gabel besser zu halten. Die Betroffenen werden ermuntert, verschiedenen Instrumenten Klänge zu entlocken, die auch gespielt werden können, wenn sie nur noch einen Arm bewegen können. Das geht etwa mit einem Xylofon, dem Klavier oder dem Psalter, einer Art Hackbrett.