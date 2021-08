Rätselhaft, aber wirksam

Novavax geht aber einen neuen Weg beim Wirkverstärker, dem sogenannten Adjuvans. Die US-Firma verwendet dafür Nanopartikel: kleine Fettbläschen, in die Proteine eingebettet werden. Lieferant für diese spezifischen Proteine ist der Seifenbaum, der in Süd- und Mittelamerika wächst. Sie wurden schon in anderen Impfstoffen verwendet, aber noch nie als Nanopartikel.