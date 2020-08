Ihr Elternhaus mag sie am liebsten, wenn alles drunter und drüber geht. Wenn im Garten Kinder schreien, am Wochenende Besuch eintrudelt. Doch wenn von Zeit zu Zeit der Tod anklopft, wird es still im Haus. Weil jeder an sein krankes Kind auf der Intensivstation denkt. Dann zündet Orlanda Vetter ein Kerzli an. Früher hat sie in der Psychiatrie gearbeitet, mit Trauer kann sie umgehen. «Und trotzdem: Wenn ein Bébé stirbt, kommen mir manchmal die Tränen.»