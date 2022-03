Vorsicht vor unseriösen Anbietern

Vorsicht: Gerade im wenig fassbaren Bereich der chronischen Müdigkeit werden auch dubiose Therapien angeboten. Lassen Sie sich deshalb von einer Fachperson beraten. Verlangen Sie einen detaillierten Therapieplan, in dem Vorgehen, Behandlungsziel und Zeitrahmen klar vorgegeben sind. Nur so können Sie den Behandlungserfolg überprüfen. Ganz wichtig ist: Erkundigen Sie sich vor der Therapie genau über die empfohlene Methode – und lassen Sie sich zu nichts überreden, was Ihnen seltsam vorkommt.