Erst ruhen, dann bewegen

Meist ist ein Hexenschuss bloss eine muskuläre Verspannung. Die Beschwerden klingen innert weniger Tage von selbst wieder ab. Bis es so weit ist, lindern entzündungshemmende Medikamente Rezeptfreie Schmerzmittel Die richtige Pille gegen Schmerzen wie Ibuprofen die Schmerzen. Was zu Beginn hilft: sich hinlegen und die Beine angewinkelt hoch lagern. Das entlastet die betroffene Stelle. Harte Unterlagen sind meist besser als weiche Matratzen. Wärme fördert zudem die Durchblutung der Muskulatur, was Verspannungen lockern kann. Eine Bettflasche oder ein Wärmepflaster eignen sich gut dafür.