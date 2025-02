Der Patient liegt im Aufwachraum eines Spitals und würde am liebsten losbrüllen. Er hat eine Operation hinter sich – Quadrizepssehnenruptur. Das tut so weh, wie es klingt. Im linken Knie hämmert es.



Frage an ihn: «Welche Schmerzen haben Sie auf einer Skala von 0 bis 10?» Er denkt sich: «Woher soll ich das wissen?» Weil er nicht der Typ tapferer Ritter ist, sagt er: «8 – mindestens.» Später reduziert er den Wert auf 6. Das Hämmern ist zum Pochen geworden. Die Schmerzmittel wirken.