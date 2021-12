Auch ein Wohlstandsproblem

Marcel Tanner sieht noch ein anderes Problem: Wohlstand. «In den wohlhabenden westlichen Gesellschaften sind wir, was Zulassungen und Impfempfehlungen angeht, zu sehr nur auf die individuelle Sicherheit fixiert. Die Wirkung auf das Allgemeinwohl wird nicht gewichtet. Das ist in ärmeren Ländern, etwa in Afrika, ganz anders.» So wurde im Oktober eine sichere Malaria-Impfung mit nur 30 bis 50 Prozent Wirksamkeit für Kinder zugelassen. «Weil 30 Prozent weniger Leid und Last auf den Gesundheitssystemen gesellschaftlich schon sehr viel wert sind.»