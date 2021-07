«Ob Erstling oder Zweitling, das erkenne ich sofort. Wer noch nie im Impfzentrum war, schaut sich um, ist unsicher, vielleicht nervös. Ein Zweitling schreitet selbstbewusst in den Wartebereich, grinst unter der Maske, klopft Sprüche. «Nachher chum i aber nöme, geled Si» – so was höre ich oft und lache trotzdem. Die gute Laune ist ansteckend.

Ich staune noch immer, was wir innert kürzester Zeit aus dem Boden gestampft haben. Als Kulturmanagerin bin ich seit über einem Jahr in Kurzarbeit. Zuerst war das nicht schlimm, im Sommer kam mein Baby zur Welt. Anfang Jahr nervte es mich aber, untätig herumzusitzen. Als ich das Inserat sah, überlegte ich nicht lange. «Die suchen, du kannst», dachte ich. Seit April arbeite ich viermal pro Woche in der Personaldispo. Wir teilen rund 70 Mitarbeitende in zwei Schichten und suchen Ersatz, wenn jemand ausfällt.

Die meisten Angestellten sind weiblich, das überrascht mich nicht. Ich kenne viele Frauen, vor allem Mütter, die niederschwellige Jobs suchen. Leider sind die oft körperlich anstrengend, und flexible Arbeitszeiten fehlen. Bei uns trägt man sich in ein Tool ein und wird aufgeboten – ganz unkompliziert. So kommen Profisportlerinnen, Piloten und Rentnerinnen zusammen. Studentinnen und Schüler, die gerade das Gymi abgeschlossen haben. Alle sind motiviert, die Stimmung ist freundschaftlich.

Ein Spaziergang ist die Arbeit aber nicht. Wir müssen sorgfältig sein und ruhig bleiben, wenn es hektisch wird. Geblieben ist mir die Begegnung mit einem älteren Italiener, der mit seiner Tochter erschien. Er hatte noch nie eine Spritze erhalten und zitterte so stark, dass wir ihn festhalten mussten. Ich beruhigte ihn mit ein paar Brocken Italienisch. Später war er erleichtert, ich sehe sein strahlendes Gesicht noch vor mir. Oder das einer Seniorin, die sich wahnsinnig auf den ersten Migros-Besuch freute. Ich liebe diesen Job, merkt man das?»