Noch am Abend des 27. Februar sind wir in das betroffene Tagesheim gefahren und haben die Eltern informiert, die gerade vor Ort waren. Am nächsten Tag kontaktierten wir die restlichen telefonisch und zusätzlich per Brief. Die Verunsicherung bei den 65 betroffenen Familien ist gross. Was verständlich ist. Immerhin konnten wir sie etwas beruhigen, weil Kinder – zumindest zum jetzigen Kenntnisstand – kaum vom Virus betroffen sind.