Tatsächlich sind Riechstörungen relativ häufig: Rund fünf Prozent der Bevölkerung riechen nichts. Bei der älteren Bevölkerung ist die Zahl vergleichsweise höher. So leiden rund 20 Prozent der über 50-Jährigen an einer deutlichen Riechminderung. Die häufigste Ursache für Riechstörungen sind chronische Nebenhöhlenentzündungen Missachtete Warnzeichen Was Entzündungen in unserem Körper auslösen oder Unfälle. Auch nach Viruserkrankungen können Menschen plötzlich nicht mehr oder nur noch reduziert riechen. Besonders häufig ist das nach einer Covid-19-Infektion der Fall.